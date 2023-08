Wereldkampioen bij de beloften verrast zichzelf in de Tour of Leuven: "Ik voelde me nochtans niet goed"



Foto: © photonews

Axel Laurance is in de Tour of Leuven 3e geworden. Nochtans voelde hij zich niet zo goed, zo verklaarde de kersverse wereldkampioen bij de beloften. In de finale ging Axel Laurance met de beslissende ontsnapping mee. Uiteindelijk sprintte de wereldkampioen bij de beloften naar een 3e plaats. "Ik had niet gedacht dat ik goede benen zou hebben", vertelde Laurance aan Wielerflits. 3 dagen voor de wedstrijd reed hij nog het WK voor beloften dat hij won en hij zat 2 dagen niet op de fiets. "Ik wist dat het in Leuven zeer zwaar zou worden." Daarom besloot Laurance om aan te vallen: "Ik voelde me ook sterker en sterker worden en heb het eigenlijk niet goed gespeeld, maar ik verwachtte gewoon echt niet dat ik nog zulke goede benen zou hebben op het einde."



