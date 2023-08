Johan Bruyneel stelt zich grote vragen bij schorsing van ploegdokter Team Sky

De voormalige ploegarts van Team Sky, Richard Freeman, kreeg deze week een dopingschorsing van vier jaar. Maar dat roept ook vragen op.

Freeman werd door het Britse antidopingagentschap (UKAD) voor vier jaar geschorst omdat hij ervan beschuldigd wordt testosteron besteld te hebben voor dopingdoeleinden in 2011, toen hij voor Team Sky werkte.

Freeman werden twee dingen ten laste gelegd. Ten eerste het bezit van testosteron en ten tweede (een poging) tot vervalsing van een onderdeel naar een dopingcontrole. Freeman erkende schuld in 18 van de 22 aanklachten, maar niet de centrale.

Hij ontkende de bestelling van Testogel, een hormoonbehandeling die gebruikt wordt om symptomen te behandelen tegen een gebrek aan testosteron. Volgens Freeman was dat voor een erectieprobleem bij ploegdirecteur Shane Sutton, maar dat werd door Sutton zelf ontkend.

Opgeofferd

Volgens Johan Bruyneel heeft Freeman zich opgeofferd om renners van het toenmalige Team Sky buiten schot te houden. "Freeman nam de schuld op zich voor anderen die nog steeds graag met fietsen bezig zijn", schreef hij op sociale media.

Freeman kwam in beeld tijdens de Dauphiné van 2011. In dat jaar won Bradley Wiggens van Team Sky de Dauphiné, een jaar later zou hij de eerste Britse Tourwinnaar worden. In de jaren daarna won Chris Froome vier keer de Tour voor het Britse team.