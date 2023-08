Ploeggenote van Lotte Kopecky haalt na het WK zwaar uit: "Ik was beter thuis gebleven"

Christine Majerus is niet te spreken over het WK. Na 10 km zat het er al op voor haar en ze spuwde op Instagram haar gal uit.

"Als ik dat had geweten, was ik beter thuisgebleven. Het is een vreselijke ecologische voetafdruk voor maar 10 km koersen", begon Christine Majerus op Instagram. "2023 blijft gewoon een verschrikkelijk seizoen met blessures, ziekte en pech. Het WK was (weer) zo'n dag."

"Een lekke band in het begin van een wedstrijd is normaal gesproken geen groot probleem, maar door een (te) groot peloton, gedeelde ploegleiderswagen nummer 21 die al een gevallen Oekraïense renner hielp, en bovenal de neutrale wagen van Shimano die mij negeerde om me te helpen. Daardoor was mijn wedstrijd al gedaan, nog voor die begonnen was", legde Majerus uit.

Majerus benadrukte dat ze anders nooit klaagt, maar het WK was er teveel aan: "Meestal doe ik gewoon mijn best en krijg ik daarvoor wat ik verdien. Ik kan leven met falen zolang ik het maar heb kunnen proberen. Het WK voelde gewoon ontzettend oneerlijk omdat ik het niet eens kon proberen."

"Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen auto nummer 1 kan hebben en dat geen enkel ander land bereid was om mij te helpen", ging Majerus verder. Al wou Zwitserland haar wel helpen, maar dat is tegen de regels. "Maar ik dacht altijd dat de lelijke blauwe auto's (die van Shimano, red.) daarvoor bedoeld waren. Maar blijkbaar zijn ze er alleen maar voor de reclame en aanvulling zonder te helpen?"

Majerus wist dat haar koers al voorbij was, maar reed door tot de jury er haar uithaalde. Ook excuseerde ze zich nog bij haar team en familie. En om af te sluiten had de Luxemburgse nog een boodschap. "Koop geen Shimano", was ze duidelijk.