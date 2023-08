Renner van INEOS Grenadiers die op het WK ten val kwam toch enige tijd uit

Jhonatan Narvaez heeft aan zijn val op het WK toch blessures overgehouden. Aan het uiteinde van zijn scheenbeen stelden ze toch een breuk vast.

In de finale van het WK in Glasgow begon het te regenen. Alberto Bettiol reed voorop en achter hem was Mathieu van der Poel aan het jagen. In een bocht schoof Jhonatan Narvaez onderuit en zo ontstond de achtervolgende groep achter Bettiol.

Narvaez moest opgeven en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stelden ze eerst geen zware blessures vast.

Nieuwe onderzoeken wezen ondertussen het tegendeel uit. Narvaez liep een breuk aan het uiteinde van zijn scheenbeen op.

Zo zal de renner van INEOS Grenadiers enkele weken uit zijn. Er wordt geschat dat hij zeker een maand buiten strijd zal zijn.