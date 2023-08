🎥 Video Soudal Quick-Step gaat viraal: "Zoals we de deelname van Remco Evenepoel aan de Vuelta aankondigden"

De video van Soudal Quick-Step die Mikel Landa aankondigde is viraal aan het gaan. Het leidde al tot hilariteit of negatieve reacties.

Woensdag kondigde Soudal Quick-Step de komst van Mikel Landa aan. Hij tekende een contract van 2 seizoenen en bij die aankondiging hoorde een video. Daarop zien we 2 mannen die de komst van de Bask aankondigden.

Die video ging ondertussen al viraal en is al meer dan 700.000 keer bekeken. Er waren ook verschillende reacties. De ene positiever dan de andere.

Een van de personen in de video was Marko Heijl, sponsorverantwoordelijke en PR-specialist bij het team en ook docent aan de VUB. "We hadden een soortgelijk filmpje gemaakt voor de aankondiging dat Remco Evenepoel de Vuelta zou rijden. Daarmee hadden we de journaals van de VRT en de VTM gehaald. Vonden we best grappig, daarom hebben we het nog eens gedaan", verklaarde hij bij Het Nieuwsblad.

Heijl liet ook nog weten dat ze het niet opnieuw zullen doen. "Tenzij Evenepoel opnieuw de Vuelta zou winnen, dan doen we het misschien terug", lachte hij.