Ex-Belgische kampioene en vriendin van Sanne Cant kondigt onverwacht haar afscheid aan als prof

Kim de Baat (32), de Belgische kampioene van 2022, heeft haar afscheid van het wielrennen aangekondigd. Ze komt nog één keer in actie.

Vorig jaar in Middelkerke beleefde Kim de Baat het hoogtepunt van haar carrière. Met een groepje vluchters bleef ze het peloton net voor en sprintte ze naar de Belgische titel op de weg.

Maar lang duurde haar geluk niet, want enkele dagen later viel ze op stage en brak ze haar sleutelbeen en enkele ribben. De Baat moest ook nog onder het mes door een schouderblessure en liep corona op.

De Baat reed uiteindelijk slechts een twintigtal koersen in de Belgische trui en ook het verwachtingspatroon was hoog toen ze in die trui reed. Nu kondigt ze dus haar afscheid aan van het wielrennen.

Mooie jaren samen met Sanne Cant

"Na 26 jaar koersen is het tijd om afscheid te nemen", schrijft De Baat op haar sociale media. "Ik weet dat dit voor veel mensen onverwacht komt, want ik ben echt gepassioneerd door de fiets. Maar mijn lichaam werd moe."

"Na veel zoeken, kwamen we erachter dat ik worstel met het overtrainingssyndroom. Het kost veel tijd om daarvan te herstellen." De Baat dankt ook Sanne Cant, waarmee ze al een hele tijd een koppel vormt.

"Met Sanne heb ik het mooiste jaar van mijn carrière beleefd. We hebben samen onze passie kunnen delen." Maandag in het dernycriterium in 's-Gravenwezel kruipt De Baat nog één keer op haar fiets.