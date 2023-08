Remco Evenepoel over mogelijke versterkingen bij Soudal Quick-Step: "Ik lieg niet"

Remco Evenepoel stelt dat Soudal Quick-Step zich nog altijd moet versterken. De komst van Mikel Landa is niet voldoende.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze het plan om met Remco Evenepoel de Tour de France te winnen. Daarvoor wil het zich op vele vlakke verbeteren. Naast voeding, het materiaal en de wetenschappelijke begeleiding wil het ook enkele renners aantrekken om de klimtrein rond Evenepoel te versterken.

Voor 2023 kwam Jan Hirt er al bij. Hij ondersteunde Evenepoel al onder meer in de Giro van dit jaar, maar door een coronabesmetting viel het plan om de Giro te winnen, in duigen.

Mikel Landa is de volgende versterking voor Soudal Quick-Step. De Bask zal vanaf 2024 Evenepoel helpen en de kopman vindt dat een goede zaak. "Het kan misschien wel de beste move zijn, die Patrick Lefevere dit jaar al gedaan heeft", zei hij in de Lanterne Rouge Cycling Podcast. "Zijn ervaring is voor onze jonge rondeploeg zeker bruikbaar."

Al vindt Evenepoel ook dat er nog versterking bij mag komen: "Ik lieg niet als ik zeg dat ik hoop dat er nog iemand van het niveau net onder Landa bijkomt. Ik weet dat dat soort renners duur is, maar het niveau van de ploeg gaat omhoog als er interne concurrentie bij komt."