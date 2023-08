Mathieu van der Poel heeft voor zijn fans fantastisch nieuws en heeft al een volgend doel op het oog

Mathieu van der Poel zal dit seizoen toch nog op de weg rijden. Eerst leek dat niet het geval, maar aan Sporza vertelde hij dat er toch nog enkele koersen zullen bijkomen. Zo zullen we de regenboogtrui dit jaar nog zien.

Op het WK pakte Mathieu van der Poel op sensationele wijze de regenboogtrui mee naar huis. Nadien reed hij ook nog het WK mountainbike, maar door een vroege val en opgave draaide dat op een sisser uit.

Nadien ging van der Poel op vakantie in Spanje. Na enkele dagen vloog hij per privéjet van de organisatie naar het criterium van Etten-Leur. Daar toonde hij voor het eerst zijn regenboogtrui.

Meer dan waarschijnlijk zullen we die regenboogtrui dit jaar nog enkele keren zien. Van der Poel wil het testevent voor de Olympische mountainbikewedstrijd (23 en 24 augustus) niet enkel met trainingen overbruggen. "Ik ga nog bekijken hoe ik me volgende week voel, en dan zal ik bepalen waar ik nog zin in heb", vertelde hij aan Sporza.