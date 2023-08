Mathieu van der Poel komt terug op meest hachelijke moment op weg naar WK-triomf: "Het was heel moeilijk"

Eens zijn versnelling geplaatst kwam de WK-triomf van Van der Poel niet in gevaar. Op dat hachelijke moment na dan: zijn valpartij.

In een gesprek voor Gear and Grit komt de wereldkampioen daarop terug. "Het was een supergek moment. Ineens lag ik daar. Ik wist dat het niet nodig was om risico's te nemen. Ik deed dus niets anders dan in de vorige ronden. Toch slipten beide wielen weg en kon ik niets doen om de fiets overeind te houden."

Ik moest mijn eigen been stabiliseren

Mathieu van der Poel had als gevolg hiervan nog wat problemen met zijn schoen en dat maakte de weg naar de wereldtitel niet bepaald makkelijker. "Het was heel moeilijk om in de pedalen te blijven. Ik moest mijn eigen been stabiliseren. Dat was het moeilijkste deel."

Van der Poel wist natuurlijk wel dat de wereldtitel op hem lag te wachten. "Op het einde nam de adrenaline een beetje over. Ik had wel liever gehad dat ik niet gevallen was en op de fiets kon blijven."