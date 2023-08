Van der Poel haalt aan wat 'supergek' is aan koers anno 2023: "Kijkers durven niet naar toilet te gaan om niets te missen"

De koers anno 2023 is niet hetzelfde als pakweg twintig jaar geleden. Een Mathieu van der Poel en consoorten zitten daar voor veel tussen.

Neem nog maar het voorbije WK: het was een constante aaneenschakeling van demarrages. "Wanneer ik vroeger naar het WK keek, zeiden commentatoren altijd dat je moest wachten tot de laatste ronde en alles in één aanval moest steken", merkt Van der Poel op in een gesprek met Gear and Grit.

EVOLUTIE

Het gaat natuurlijk veel verder dan die ene wedstrijd: het zit er nu helemaal ingebakken om de koers vroeg open te breken. "Ik was één van de eersten in die van ver begon aan te vallen, met 60 of 70 kilometer te gaan. Het is supergek hoe het geëvolueerd is. Voor de kijkers is het heel leuk."

"Ik krijg veel berichten van vrienden en familie en ook op sociale media. Ze durven zelf niet naar het toilet te gaan in de laatste 150 kilometers omdat ze niets willen missen", lacht Van der Poel. "Voor ons als renners is het superzwaar, natuurlijk. Al is het zo ook snel voorbij."

IEDEREEN WIL HET

Van der Poel is alleszins blij dat hij niet langer de enige is die voor zo'n aanpak opteert. "Ik koers graag voluit. Nu lijkt iedereen het te willen doen en dat maakt het superleuk om naar te kijken."