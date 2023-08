Zo werd het talent van Cian Uijtdebroeks enorm in de verf gezet: de zoektocht naar een opvolger kan volledig losbreken

Het staat buiten kijf dat Cian Uijtdebroeks een talentvolle renner is met een mooie toekomst voor zich. Geen wedstrijd die ons daar zo aan herinnerde als de Ronde van de Toekomst van 2022.

De Ronde van de Toekomst is vaak een waardemeter voor de volgende, beloftevolle generatie. Als we daar op mogen voortgaan, zit het wat Uijtdebroeks betreft wel goed. De inmiddels 20-jarige renner maakte vorig jaar deel uit van de Belgische selectie en zette de wedstrijd helemaal naar zijn hand met twee ritzeges en winst in het eindklassement.

Na negen etappes had Uijtdebroeks een ruime marge van 1'23" op de Noor Staune-Mittet. In 2023 heeft Uijtdebroeks bij de profs al enkele mooie stappen vooruit gezet, met een top 10 in de eindstand van de Ronde van Oman, Ronde van Catalonië, Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland.

DE NIEUWE UIJTDEBROEKS

Uijtdebroeks wordt zelf al eens vergeleken met Remco Evenepoel, maar wie wordt de nieuwe Cian Uijtdebroeks? Dat komen we mogelijk de komende week te weten. Op zondag gaat al de nieuwe editie van de Ronde van de Toekomst van start met een rit van Carnac naar Le Gacilly en de rittenkoers duurt dan nog tot en met 27 augustus.