Bakelants benoemt doorslaggevende factor voor Evenepoel tegen Roglic en Vingegaard in de Vuelta

Jumbo-Visma trekt met een bijzonder sterke ploeg naar de Vuelta. Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft het de twee winnaars van de vorige grote rondes in zijn ploeg.

Jumbo-Visma is op een missie. Na de eindzege van Primoz Roglic in de Giro en de tweede opeenvolgende eindwinst van Jonas Vingegaard in de Tour wil de Nederlandse ploeg nu ook de laatste grote ronde van het jaar winnen. En dat zou uniek zijn.

Daarvoor neemt Jumbo-Visma dus Primoz Roglic en Jonas Vingegaard mee. En dat maakt het voor de concurrentie alleen maar moeilijker om Jumbo-Visma te controleren, net zoals het dat in de Tour van 2022 deed om Tadej Pogacar te kraken.

Moeilijk te controleren

Voor Remco Evenepoel wordt het dus zaak om zowel Roglic als Vingegaard in de gaten te houden. "Ik geef wel een licht voordeel aan die mannen", zegt Jan Bakelants bij De Tribune. En hij legt ook uit waarom.

"Ze zijn individueel niet noodzakelijk sterker dan Remco, maar als ze met drie overschieten wordt het wel zaak om er twee te controleren. En als die twee van Jumbo-Visma elkaar vinden, dan zal dat de doorslag geven", zegt Bakelants nog.