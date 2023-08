Hoofd totaal voor niets kaalgeschoren, Geraint Thomas vraagt naar enorme ontgoocheling: "Misschien bijt ik wel terug"

Een enorme ontgoocheling die in het openbaar besproken wordt: Geraint Thomas en zijn ploegmaat Luke Rowe hebben het lef om het te doen. Vooral chapeau voor Rowe, want hij is de Welshman die met een serieuze teleurstelling achterblijft.

Geraint Thomas houdt het graag simpel en legt Luke Rowe in de meest recente aflevering meteen de titel van de podcast voor: Watts Occurring. Oftewel: wat gebeurt er zo allemaal? Rowe valt met de deur in huis en heeft het meteen over wat er niet gaat gebeuren. INEOS Grenadiers neemt Rowe niet mee naar de Vuelta.

"Ik heb de selectie niet gehaald. En ja, ik heb mijn hoofd geschoren voor de Vuelta", moet de renner in kwestie meteen een oncomfortabele bekentenis doen. "Ik ben er behoorlijk kapot van. De laatste vier maanden heb ik hier naartoe gewerkt en goed getraind. Alle signalen wezen in de goede richting. Ook de gesprekken met mensen in het team."

© photonews

Was dat dan alleen maar schijn? "Misschien ligt het aan mijn naïviteit. Misschien dacht ik dat ik er beter voor stond dan het echt het geval was." Rowe wil het nu ook niet overdrijven. "Het is 'maar' een wielerwedstrijd, laten we alles in context plaatsen. Een carrière kent hoogtepunten en dieptepunten."

Dat betekent dit nog niet dat dit gemakkelijk is om mee om te gaan. "Jen me er maar een beetje mee, ik zal niet terugbijten. Alhoewel: misschien bijt ik wel terug", betrekt hij Thomas weer in de discussie met een vleugje cynische humor. "Je kan er grapjes over maken, maar het doet wel pijn", besluit de 33-jarige renner.