OFFICIEEL: Lotto Dstny bevestigt ontslag van ploegleider en komt met sterk statement

Lotto Dstny heeft de Australische ploegleider Allan Davis aan de deur gezet. De ploeg heeft nu ook zelf gereageerd op het ontslag.

De Australische ploegleider Allan Davis kwam voor de Tour in opspraak in een zaak van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een vrouw op sociale media. Davis had haar een foto in ontbloot bovenlijf gestuurd met de tekst dat hij zich verveelde en aan haar dacht.

Lotto Dstny nam Davis al niet meer naar de Tour en heeft het ontslag van de Australische ploegleider nu ook bevestigd. "Lotto Dstny heeft z’n eigen normen en waarden die we dagdagelijks in ons beleid en in het team hanteren", zegt CEO Stéphane Heulot.

"We hebben een lijn waar we niet van afwijken en we verlangen dat onze medewerkers zich daar aan houden. We geven prioriteit aan het welzijn en de integriteit van ons team en een samenwerking was daarom verder onmogelijk", zegt Heulot nog.

De taken van Davis worden nu door de andere ploegleiders overgenomen en de ploeg zoekt ook een oplossing voor volgend seizoen, waarbij er dus wellicht een nieuwe ploegleider zal worden aangetrokken.