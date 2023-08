De zoon van Bradley Wiggins gaat naar de ploeg van Axel Merckx

Ben Wiggins trekt naar Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. Zo krijgt Merckx een nieuw toptalent in zijn rangen.

Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx, is een echte talentenfabriek. Onder meer Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Tao Geoghegan Hart, Mikkel Bjerg en Joao Almeida kwamen ooit voor dat team uit.

Met Ben Wiggins komt er een nieuw groot talent bij. Hij werd op het afgelopen WK in Glasgow 2e in het tijdrijden bij de junioren. Ook is hij de zoon van voormalig Tour-winnaar Bradley Wiggins en hij kan ook in de klassiekers en op heuvelachtige parcoursen uit de voeten.

"Ik heb al een tijdje met Merckx gesproken en heb de ploeg altijd bewonderd", liet Wiggins in een persbericht weten. "Ik ken de geschiedenis van het team en ken veel renners die via deze ploeg een stap hebben gezet. Daarom wist ik meteen dat dit de juiste plaats voor mij zou zijn om mij te ontwikkelen, omdat ik wil proberen in de WorldTour te komen."