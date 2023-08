Wat met de ploegentijdrit in de Vuelta? "Ik verwacht een pyrrusoverwinning"

De Vuelta begint met een ploegentijdrit. Daar zullen al de 1e verschillen voor het klassement gemaakt worden. Al zegt dat niet altijd evenveel over de rest van de Vuelta.

In 2022 begon de Vuelta met een ploegentijdrit in Utrecht. Jumbo-Vismo won die. Een jaar later begint de Vuelta opnieuw met een ploegentijdrit en deze keer vormt Barcelona het decor. Opnieuw behoort Jumbo-Visma tot de favorieten.

Jan Bakelants ziet dat ook zo. "Ik verwacht een pyrrusoverwinning van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit", stelde hij in De Tribune. De ploeg zou zo al vanaf het begin de verantwoordelijkheid worden opgedragen. Dat kan hen extra energie kosten, wat ze op het einde misschien tekort zullen komen.

"Al is het wel een kans voor hen om iemand anders uit de ploeg de leiderstrui te gunnen", aldus Bakelants. Dat kan later voordelig voor de kopmannen zijn. Het kan een extra boost geven en de renner in kwestie kan zich dan op het einde voor Jonas Vingegaard of Primoz Roglic zich dubbel plooien.