📷 Eindelijk prijs: Ilan Van Wilder slaat dubbelslag met eerste profzege in Duitsland

In de Deutschland Tour heeft Ilan Wilder een dubbelslag geslagen met zijn eerste profzege. In de finale was hij sneller dan medevluchters Großschartner en Sivakov.

Harm Vanhoucke rijdt opnieuw voor Lotto Dstny en liet zich in de eerste rit in lijn zien in Duitsland. Hij zat in de vlucht van de dag en pakte onderweg ook de bergtrui. In het peloton kraakten Mads Pedersen en Pascal Ackermann onder het gebeuk van Israel-Premier Tech voor Dylan Teuns.

De vluchters werden daardoor al op 41 kilometer van de streep gegrepen. Ilan Van Wilder voelde zijn benen jeuken en op de laatste beklimming van de dag, de Ellerberg (1,8 km aan 6,2%), sprong hij op iets minder dan 10 kilometer van de streep weg.

Ilan Van Wilder geraakte weg met de weg met de Oostenrijker Felix Großschartner en de Fransman Pavel Sivakov. Een achtervolgend groepje met Kevin Vermaerke, Dylan Teuns en Pello Bilbao volgde op korte afstand, ook het peloton was niet ver. Van Wilder bleef koel in de laatste kilometer en werkte het erg mooi af.

Voor Van Wilder is het zijn eerste profzege, hij neemt ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Ethan Vernon. Van Wilder heeft nu 9 seconden voorsprong op Großschartner en 10 op Sivakov.

