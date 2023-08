🎥 Intermarché-Circus-Wanty de beste in Geraardsbergen, Tim Wellens ondanks pech de nieuwe leider in de Renewi Tour

Mike Teunissen heeft de 3e rit in de Renewi Tour gewonnen. Hij sprong in de finale weg uit een vluchtersgroepje. Tim Wellens reed de finale op een leegloper, maar werd 2e en is de nieuwe leider.

Na een sprintersetappe en een tijdrit was het deze keer de beurt aan de klassieke types in de Renewi Tour. De Vlaamse Ardennen vormden het decor van de 3e etappe en de Muur van Geraardsbergen die 2 keer moest beklommen worden, was de scherprechter. Een kopgroep van 5 kleurde de dag, maar bij het begin van de heuvelzone werd er al aangevallen. Een groep van 9, met onder meer Mike Teunissen, Brent Van Moer, Stan Dewulf, Nils Eekhoff en Florian Sénéchal, maakte de oversteek naar voren. Het peloton bleef echter in het spoor en net voor de 2e passage van de Muur van Geraardsbergen smolt alles weer samen. Daar maakte Tim Wellens veel indruk: hij nam de volledige helling voor zijn rekening en zette nadien solo door. Hij werd vervolgens door een leegloper vooraan teruggeslagen. Zo was er een kopgroep met Teunissen, Wellens, Yves Lampaert, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Fred Wright, Marc Hirschi en Axel Zingle. Zij streden om de bonificaties in de groene kilometer. Wellens pakte daar 8 gouden seconden. Ondanks hij last van zijn leegloper bleef hebben. Hij wou echter niet wisselen. In de slotkilometers kwam het peloton nog stevig opzetten. Op de Denderoordstraat versnelde Hirschi en enkel De Lie moest passen. Op ruim een kilometer van het einde koos Teunissen voor een solo. Hij hield stand en won op zijn verjaardag voor Wellens, Zingle en Hirschi. De Lie werd alsnog 5e op de Vesten. Wellens is dankzij de bonificaties de nieuwe leider. 🚴🇧🇪 | Mike Teunissen bezorgt zichzelf een prachtig verjaardagscadeau door ertussenuit te knijpen en de etappe naar Geraardsbergen te winnen! 🇳🇱🥳 #RenewiTour



