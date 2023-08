🎥 Oostenrijker verrast peloton in de Deutschland Tour, Ilan Van Wilder blijft leider en doet een zaakje

Gregor Mühlberger heeft de 2e rit in de Deutschland Tour gewonnen. Hij verraste het peloton en bleef zo uit de greep op een lastige aankomst. Ilan Van Wilder blijft leider.

In de Deutschland Tour was een bekend winteroord de aankomstplaats voor de 2e etappe. Vanuit Kassel ging het naar Winterberg. In de finale ging het voortdurend bergop met de Altastenberg en de slotklim naar Winterberg. De finish lag na ruim 201 km.

Oscar Riesebeeck van Alpecin-Deceuninck zat mee in de vroege vlucht van 2. Samen reden ze meer dan 8 minuten bij elkaar. Op zo'n 70 km van de streep begon het hard te regenen. Daarop besloot Riesebeeck om solo verder te gaan, maar op zo'n 20 km van de streep was ook zijn liedje uitgezongen.

Op de top van de Altastenberg pakte Van Wilder de bonificatieseconden. In de afdaling reden Gregor Mühlberger en Florian Stork weg. Zij pakten 25 seconden, terwijl ze in het peloton naar elkaar keken.

Toch organiseerde het peloton zich en ze naderden aan de voet van de slotklim tot op zo'n 15 seconden. Maar voor Mühlberger ging het niet snel genoeg. Hij versnelde en hield vlot stand. Ploegmaat Alex Aranburu werd 2e en Kevin Vermaerke 3e. Van Wilder behoudt de leiderstrui.