Jumbo-Visma reageert voor het eerst op dopingzaak van Hessmann: "Dat is voor ons net zo belangrijk"

Jumbo-Visma werd onlangs opgeschrikt door de dopingzaak van Michel Hessmann. Merijn Zeeman reageert nu voor het eerst.

Op 14 juni liep Hessmann tegen de lamp buiten competitie. De Duitser werd betrapt op een vochtafdrijvend middel, dat meestal gebruikt wordt om het gebruik van prestatiebevorderende middelen te maskeren. Jumbo-Visma zette Hessmann voorlopig op non-actief.

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, reageerde bij het Nederlandse Trouw voor het eerst. "Het was een grote schok toen ik van de positieve test hoorde. Een bericht waarvan wij als ploeg en ik als coach hadden gehoopt dat we dat nooit zouden krijgen. We willen juist een voorbeeldrol vervullen als het gaat om antidopingbeleid."

Wereld ingestort

Het is nu aan Hessmann om aan te tonen hoe dat middel in zijn lichaam terechtkwam, maar Jumbo-Visma laat hem wel niet vallen. "De mens Michel voor ons net zo belangrijk. Als mens verdient hij onze steun. Vergis je niet, dit gaat om een 22-jarige atleet, zijn hele wereld is compleet ingestort."

Voor Jumbo-Visma, dat al zo succesvol was dit jaar, komt dit natuurlijk binnen. "Moet ik straks minder trots zijn als we misschien drie grote rondes hebben gewonnen? Omdat een jonge renner mogelijk een fout heeft gemaakt? Dat is uiteindelijk aan de buitenwereld." Bij Jumbo-Visma wachten ze nu de resultaten van het onderzoek af.