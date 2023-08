Tim Wellens doet mee voor de eindzege in de Renewi Tour, maar ziet één groot nadeel voor zichzelf

Tim Wellens lijkt stilaan weer zijn oude niveau terug te vinden na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen. In de Renewi Tour staan de sterren goed om mee te doen voor eindwinst.

Meerdere breuken en operaties aan zijn sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Vlaanderen zorgden ervoor dat Tim Wellens de Tour miste. In de Ronde van Polen eind juli toonde Wellens zich al een eerste keer, met een vijfde plaats in de tijdrit.

Donderdag in de Renewi Tour deed Wellens het opnieuw uitstekend in de tijdrit, enkel fenomeen Joshua Tarling was onaantastbaar. Wellens moest slechts 14 seconden toegeven en dat kan vrijdag snel weg zijn in Vlaamse Ardennen, met aankomst op de Vesten in Geraardsbergen.

Geen Ardennenrit

"De tijdrit en deze etappe bepalen wat mij betreft wie de eindzege pakt", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Zondag kan ook nog een gevaarlijke etappe zijn tussen Bilzen en Riemst, vooral door de regen, maar daar kan je de eindwinst enkel nog verliezen, denkt Wellens.

Wellens had liever wel nog een Ardennenrit gehad om het verschil te maken. "Dat had me meer vertrouwen gegeven. Dit parcours is me niet op het lijf geschreven, maar ik ga het zeker proberen. In koersen na de Tour is het vooral de motivatie die de doorslag geeft."