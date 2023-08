🎥 Wout van Aert rijdt concurrentie op een hoopje en mag zich klaarmaken voor nieuw doel

Wout van Aert heeft de Houffa Gravel gewonnen, de Belgische manche voor de UCI Gravel World Series in Houffalize. Daarmee plaatst hij zich ook voor het WK in oktober.

Iets meer dan twee weken na zijn laatste wedstrijd, het WK tijdrijden in Stirling, zette Van Aert zijn zinnen op het gravel. De Houffa Gravel in Houffalize was voor Van Aert een eerste echte wedstrijd op het gravel.

De Houffa Gravel was zo'n 110 kilometer lang, maar lang duurde het niet voor Van Aert helemaal alleen vooraan reed. Hij bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en zette zijn trainingsvriend en veldrijder Daan Soete, die tweede werd, op negen minuten achterstand.

"Ik heb echt genoten van de koers van vandaag", zei Van Aert in een eerste reactie. "Ik ben blij dat ik de overwinning kon pakken, dit geeft vertrouwen. Voor Van Aert is het zijn eerste zege sinds het BK tijdrijden midden juni.

Groot-Brittannië, EK en WK

Door zijn zege heeft Van Aert zich ook rechtstreeks geplaatst voor het WK Gravel op 8 oktober in het Italiaanse Veneto, waar Gianni Vermeersch vorig jaar de eerste regenboogtrui in het gravel pakte.

Van Aert neemt nu weer een kleine week rust voor hij van 3 tot 10 september de Ronde van Groot-Brittannië zal rijden. Daarna richt hij zich op het EK op de weg in het Nederlandse Drenthe, dat in de week van 24 september wordt gereden.