'Soudal Quick-Step aast op kampioenenmaker': "Een compliment voor ons"

Soudal Quick-Step wil zich ook in de begeleiding verder versterken. Nu zou het Espen Aareskjold op het oog hebben. Hij is momenteel coach bij Uno-X en heeft daar een goede reputatie opgebouwd.

Om op termijn ook de Tour de France te winnen, wil Soudal Quick-Step zich verder versterken. Zo haalde het al Jan Hirt voor dit seizoen en Mikel Landa voor volgend seizoen binnen. Ook wil het zich in de begeleiding verder versterken.

Volgens de Noorse zender TV2 zou Soudal Quick-Step op Espen Aareskjold, momenteel coach bij Uno-X azen. Zo zou hij eerstdaags met Patrick Lefevere samenzitten om de samenwerking te bekijken.

Aareskjold bouwde de afgelopen jaren een goede reputatie op. Zo werkte hij al samen met Per Strand Hagenes en Kristoffer Halvorsen, 2 wereldkampioenen bij de jeugdcategorieën.

Bij Uno-X reageren ze sportief over een mogelijk vertrek van hun coach. "We hebben liever dat hij blijft, maar als hij hogerop wil, dan zullen we hem daarin steunen", sprak teammanager Jens Haugland bij TV2.

"Het is ook geweldig nieuws als een topteam interesse heeft in een van onze mensen. Dat wil zeggen dat we goed werk leveren en het is ook een compliment voor ons en voor Aareskjold. Hij verdient het", aldus Haugland.