Belg baalt om gemiste kans en wijst schuldige aan: "Als een bejaarde"

Milan Menten kon in deze Vuelta nog geen enkele keer écht zijn kans gaan in de sprints. Ook in Oliva kwam het er door omstandigheden niet van.

Alweer niets dus voor Milan Menten. De man van Lotto-Dstny werd uiteindelijk wel nog vijftiende in Oliva, maar er zat veel meer in. En dat besefte hij zelf ook terdege. "Op driehonderd meter voor de laatste bocht zat ik echt ideaal. Maar dan zag ik Ganna rechts van mij zitten. Ik liet hem er tussen, in de veronderstelling dat hij vol zou aangaan", doet Menten zijn relaas bij Het Nieuwsblad. Bejaarde "Jammer genoeg ging hij als een bejaarde door de bocht, echt vol in de remmen. Iedereen kwam erover langs links en de sprint was gedaan." Een nieuwe gemiste kans voor de 26-jarige Menten, die pas volgende week donderdag een nieuwe sprintkans krijgt. Zover wil hij nog niet vooruitkijken, want er komt een zwaar weekend aan. En daarna een rustdag.