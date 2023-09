Ploegleider legt de speciale rol voor Wout van Aert deze week uit

Wout van Aert gaat zich stilaan voorbereiden op het EK. En dat doet hij via de Tour of Britain, waar hij een speciale rol krijgt.

In het slotweekend mag Wout van Aert voor het klassement proberen te gaan, maar gedurende de week zal hij niet de kopman zijn. Olav Kooij wordt uitgespeeld voor de massasprints.

Met Wout van Aert als ... lead-out. "Hij heeft die rol zelden gehad, maar is zelf een sprinter dus dan weet je wel hoe je graag gebracht wordt. En hij kan wel even in de wind fietsen", aldus ploegleider Maarten Wynants in Het Nieuwsblad.

Amuseren?

Zich amuseren lijkt het codewoord. "Eens niet de centrale figuur zijn van bij het begin, eens niet de afwerker zijn. Zo kan hij ontspannen toeleven naar het slotweekend. Wout ziet het zeker zitten", is Wynants duidelijk.

In het slotweekend is het in twee zwaardere ritten wél aan Wout van Aert. Dan zal het klassement vermoedelijk ook in een definitieve plooi gelegd worden. In 2021 won WvA de Tour of Britain al eens én won hij er ook vier etappes.