🎥 Nieuwe vreemde Vuelta-etappe: Lennard Kämna maakt zijn trilogie compleet in etappe die geneutraliseerd deels geneutraliseerd is

Lennard Kämna heeft de 9e etappe in de Vuelta gewonnen. De laatste 2 km van de slotklim werd geneutraliseerd, waardoor er nauwelijks strijd was onder de favorieten. Sepp Kuss blijft leider.

Er was meteen vuurwerk aan het begin van de 9e etappe. Jumbo-Visma trok de boel in waaiers en voorin reden nog 12 renners. Daarbij onder meer 6 renners van Jumbo-Visma (Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss), Remco Evenepoel met Mattia Cattaneo en ook nog Aleksandr Vlasov.

Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 147 km



¡Ya son 44" la ventaja del grupo de 1⃣2⃣ con grandes nombres de la ⭐️CG y el ❤️líder!



The 1⃣2⃣ rider group featuring big GC names ⭐️ and the ❤️race leader are already 46" already has an advantage!



📽️ G1#LaVuelta23 pic.twitter.com/k77DQ5TcxR — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

UAE, Movistar en Bahrain Victorious hadden de slag gemist en hield het dozijn binnen schot. Op de 1e klim van de dag was alles weer bijeen. Vervolgens trokken 8 renners. Zij kregen een vrijgeleide en kregen een maximale voorsprong van zo'n 8 minuten.

Na de klim werd het peloton opnieuw op waaiers getrokken. Deze keer had geen enkele favoriet zich laten verrassen. Enkel Lenny Martinez en Cian Uijtdebroeks waren er niet bij. In de 1e waaier was er te weinig samenwerking en onder impuls van de mannen van Martinez kwam de 2e waaier weer terug.

🚴‍♂️💨La rueda de los relevos.. ¡o pasas o te pasan!



♻️ Crosswind relays. Either pass or get left behind.#LaVuelta23 pic.twitter.com/iS4RhvpAQw — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

Ondertussen kwam er ook nieuws over de steile aankomstzone binnen. De slotkilometer lag onder een stevige laag modder en de organisatie besliste om de boel niet te kuisen, maar om de tijdsaanduiding 2 km eerder te nemen, op de 1e top van de klim naar Collado de la Cruz de Caravaca.

Aan de voet van de slotklim versnelde in de kopgroep Lennard Kämna meteen. Hij raakte niet meteen weg, maar bij een volgende poging was hij wel weg. Matteo Sobrero bleef het dichtst in de buurt, maar de Duitser hield hem af. Zo won hij al ritten in de Giro, de Tour en de Vuelta.

In de groep der favorieten ging Joao Almeida als 1e aan. Vlasov volgde in zijn spoor en samen pakten ze enkele seconden. Ook Roglic versnelde net voor de tijdaanduiding. De andere plooiden een beetje en zo pakte Roglic een paar seconden terug. Sepp Kuss blijft leider.