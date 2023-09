📷 Ook op de rustdag wordt de Vuelta niet gespaard van incidenten: "Karma"

De Vuelta staat bol van de incidenten. Ook op de rustdag was het alweer van dat.

De renners hebben al heel wat moeten doorstaan in de Vuelta. Op dag één was er de ploegentijdrit die half in het donker werd afgewerkt, op dag twee werd de etappe in de laatste tien kilometer geneutraliseerd door het slechte weer.

Ook zondag moest de organisatie ingrijpen en werd de laatste twee kilometer geneutraliseerd doordat er modder op de weg lag in de laatste kilometer. Maandag hebben de renners een rustdag, maar ook die verloopt niet van een leien dakje.

De renners moesten namelijk nog een transfer maken van Collado de la Cruz de Caravaca naar Valladolid, waar dinsdag de tijdrit wordt afgewerkt. Dat is een verplaatsing van bijna 600 kilometer en de renners kozen dan ook voor het vliegtuig.

Door noodweer kon één van de twee vliegtuigen niet landen in Valladolid, maar wel in Madrid, de rest moest via de bus afgelegd worden. Volgens Jetse Bol zou hij vannacht pas om 3u in zijn bed liggen, niet echt de ideale start van een rustdag dus. Romain Bardet noemde het op zijn Instragram dan weer "karma" voor het feit dat renners nog zo'n lange verplaatsingen moeten maken in een grote ronde in 2023.