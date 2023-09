Ineos grijpt opnieuw naast het net: ervaren Spanjaard kiest voor opvallend ander team

Carlos Verona werd al enkele maanden gelinkt aan Ineos, maar in augustus sprong de deal plots af. En ze zijn niet meer tot een vergelijk gekomen. Ondertussen is dus geweten waar de ervaren Spanjaard wél naartoe gaat.

En dat wordt Lidl-Trek. Na vijf jaar bij Movistar wordt dat vanaf 2024 het nieuwe team voor Verona. Hij tekende voor twee seizoen bij Amerikaanse WorldTour-formatie en zal er ook de kopmannen moeten gaan bijstaan de komende jaren.

Welcome, Carlos!



We're thrilled to announce the recruitment of one of the best domestiques in the peloton, @Carlos_Verona 🇪🇸https://t.co/Vzve23EaNy