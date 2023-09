Remco Evenepoel legt zijn dubbel gevoel uit na tijdrit in Vuelta

Remco Evenepoel werd tweede in de tijdrit van de Vuelta. En daarmee heeft hij het toch zeker niet slecht gedaan, al vond hij zelf dat er meer in zat.

Remco Evenepoel pakte uiteindelijk 20 seconden op Primoz Roglic, 34 seconden op Joao Almeida, 36 seconden op Vlasov en meer dan een minuut op Vingegaard.

Hard gekoerst

Maar de wereldkampioen tijdrijden was toch niet onverdeeld gelukkig. "Ik had niet mijn beste dag. Na 10 minuten had ik even een moeilijk moment en daar heb ik deze tijdrit verloren, denk ik", aldus Evenepoel eerlijk in gesprek met Sporza.

"Ik moet tevreden zijn hiermee. Een verklaring? We hebben al 9 dagen hard gekoerst, Ganna heeft zich min of meer 9 dagen kunnen sparen. Met dezelfde manier van koersen had ik misschien kunnen winnen, maar daar steek ik het niet op."