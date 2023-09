🎥 Enorme verrassing in de Simac Ladies Tour: Lorena Wiebes verliest nog eens een massasprint

De 1e rit in de Simac Ladies Tour is op een verrassing uitgedraaid. Elisa Balsamo heeft Lorena Wiebes in de massasprint geklopt. Kool blijft leidster.

Na de proloog was het tijd voor de 1e rit in lijn in de Simac Ladies Tour. De start en aankomst lagen in Gennep. Er werd na 139 km een massasprint verwacht. Halfweg de rit vertrok de vlucht van de dag. Een trio reed bijna 2 minuten bij elkaar. In het peloton was er controle en op zo'n 30 km van de streep werden de koploopsters alweer gegrepen. In de finale waren er nog enkele aanvalspogingen, maar niemand raakte weg. Zo werd de verwachte massasprint onvermijdelijk. Het werd een duel tussen Elisa Balsamo en Lorena Wiebes en er moest een fotofinish aan te pas komen. Die fotofinish duidde de Italiaanse als winnares aan. Wiebes was 2e en Charlotte Kool 3e. Het is al geleden van het voorjaar dat Wiebes nog een sprint verloor. Kool blijft leidster. 🚴🇳🇱 | Wat een verrassing: Wiebes wordt op de streep in Gennep geklopt door Balsamo. Het verschil is klein, maar een tweede plaats dit keer! 🥈🇳🇱 #SimacLadiesTour

