Arnaud De Lie rijdt in 2024 zijn 1e grote ronde: "Op zo'n aankomsten kan ik alles kapot rijden"

Arnaud De Lie heeft al vooruitgeblikt op 2024. Hij zal er zijn 1e grote ronde rijden. Ook wil hij meedoen in de klassiekers en absoluut zijn 1e WorldTour-koers winnen.

In 2022 en 2023 reed Arnaud De Lie nog geen grote ronde. In samenspraak met de ploeg kwam dat nog te vroeg in zijn groeiproces. Al weet hij dat hij in de Vuelta al een rit had kunnen winnen, maar hij koos voor de Canadese koersen. "De GP van Québec is ook een mooie wedstrijd en ik wil die winnen", zei hij aan Het Nieuwsblad.

Volgend jaar zal De Lie wel een grote ronde rijden. Welke dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Het zal al afhangen van het parcours. "Als er in de Tour enkel vlakke sprints zijn, ga ik er niet naartoe", was hij duidelijk. "Ik heb gemerkt dat ik voor zo'n aankomsten nog pure snelheid mis."

In de Vuelta waren in de 1e week enkele sprints op een hellende strook. "Op zo'n aankomsten kan ik alles kapot rijden", aldus De Lie.

KLASSIEKERS EN WORLDTOUR

Andere doelen van De Lie voor volgend seizoen zijn de klassiekers. Dit jaar werd hij in de Omloop Het Nieuwsblad al 2e en volgend jaar wil hij in meerdere klassiekers voor de zege meedoen. "Ook wil ik op WorldTour-niveau eens winnen", besloot hij. Al kan dat in de GP van Québec al afgevinkt worden.