Jonas Vingegaard rijdt geen supertijdrit zoals in de Tour en verliest tijd in de Vuelta: zijn ploegleider geeft de oorzaak aan

Jonas Vingegaard heeft in de tijdrit in Valladolid wat tijd verloren. Zo blijft hij 7e staan en heeft hij een grotere achterstand tegenover Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

Over de 25,8 km deed Jonas Vingegaard er in de tijdrit 28'57" over. Daarmee was hij 1'18" trager dan winnaar Filippo Ganna en 1'02" trager dan Remco Evenepoel. Tegenover ploegmaat Primoz Roglic verloor de Deen 42 seconden.

Zo liep Vingegaard wat meer achterstand op. Hij staat nog atlijd 7e en volgt 2'22" van leider Kuss en 1'13" van Evenepoel. Roglic staat 46 seconden voor hem.

Voor Vingegaard was het duidelijk geen supertijdrit zoals in de Tour, waar hij iedereen omver blies. Zijn ploegleider Grischa Niermann ziet een duidelijke verklaring.

"Vingegaard heeft liever een zwaarder en technischer parcours", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Dit was echt zijn ding niet, maar we maken ons zeker geen zorgen over zijn vorm."