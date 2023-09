Lotte Kopecky en SD Worx beginnen goed aan de Simac Ladies Tour: "Dit is het doel"

In Nederland is de Simac Ladies Tour bezig. Lotte Kopecky staat er na de proloog 3e en verder staan er nog 2 andere rensters van SD Worx in de top 5.

Lotte Kopecky staat na de proloog 3e in de Simac Ladies Tour en heeft 4 seconden achterstand. Lorena Wiebes staat 4e en volgt op 5 seconden. Demi Vollering volgt op 6 seconden en staat 5e. Het trio van SD Worx moet enkel Charlotte Kool en Riejanne Markus aan zich laten voorbijgaan.

Achteraf waren ze bij SD Worx uiteraard tevreden met het resultaat, want ze hebben al meteen 3 pionnen voorin. Bovendien kunnen ze in de volgende rit al meteen toeslaan met Wiebes of Kopecky.

"Het doel is om zo lang mogelijk met verschillende rensters in het algemeen klassement mee te doen", sprak Kopecky via de teamkanalen. "Zo kunnen we proberen de eindwinst mee naar huis te nemen. Deze 3e, 4e en 5e plaats is alvast een goed begin."