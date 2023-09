Na de breuk met Lotto Dstny blijft Ridley niet bij de pakken zitten: "Al 3 teams kwamen polsen"

Na 12 jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Ridley en Lotto Dstny. Zo zal Ridley vanaf volgend seizoen wellicht niet meer in het Tour-peloton te zien zijn. Al blijft het Belgische fietsenmerk strijdvaardig.

Het kwam onverwacht. Lotto Dstny en Ridley gingen plots uit elkaar en zo kwam er een einde na een samenwerking van 12 jaar. Lotto Dstny koos voor Orbea, een Baskisch fietsenmerk.

"Geen enkele fiets van Orbea is beter", verdedigde CEO Jochim Aerts zich bij Het Laatste Nieuws. "Wij hebben een eigen windtunnel en alle topploegen, behalve Jumbo-Visma, komen hier testen. Zo zien we alle topmerken evolueren en bij elke test is onze aero-ingenieur aanwezig. Wij zetten telkens een nieuwe standaard."

Zo maakte Ridley zich sterk dat ze ten laatste tegen 2026 weer in het Tour-peloton zullen te zien zijn. Al wil Aerts daar niet veel over kwijt, omdat de zaak met Lotto Dstny nog niet afgehandeld is. "Sinds het nieuws over de breuk zijn hier wel al 3 buitenlandse teams gepasseerd", aldus Aerts. Welke dat zijn, liet hij niet weten.