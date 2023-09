Wout Van Aert verliest zijn 3e plaats op de wereldranking, nog steeds 3 Belgen in de top 10

Wout Van Aert is zijn 3e plaats op de UCI-ranking kwijt. Mads Pedersen is nu de nieuwe nummer 3 van de wereld. Remco Evenepoel blijft op plaats 2 staan en Jasper Philipsen op plaats 7.

Tadej Pogacar blijft de nummer 1 van de wereld. Ook heeft hij op Remco Evenepoel nog steeds een ruime voorsprong. Voor het andere podiumplek is er wel verandering.

Wout Van Aert speelde namelijk zijn punten van zijn 2e plaats in de Bretagne Classic kwijt. Dit jaar koos hij ervoor om de Tour of Britain te rijden. Zo stak Mads Pedersen hem voorbij.

Met Jasper Philipsen staat er nog een Belg in de top 10 van de UCI-ranking. Hij staat 7e en is zo de 3e Belg op de wereldranglijst.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7845,86 punten

2. Remco Evenepoel: 5225,21 punten

3. Mads Pedersen: 4880,14 punten

4. Wout Van Aert: 4722 punten

5. Jonas Vingegaard: 4702,57 punten

6. Mathieu van der Poel: 4063 punten

7. Jasper Philipsen: 3975 punten

8. Adam Yates: 3737,86 punten

9. Primoz Roglic: 3519,36 punten

10. Joao Almeida: 2995,5 punten

SOUDAL QUICK-STEP IN DE TOP 5

In het ploegenklassement zijn er aan de top geen verschuivingen. UAE blijft bovenaan staan en Jumbo-Visma is de dichtste achtervolger. Soudal Quick-Step blijft comfortabel in de top 5 staan.

Met Alpecin-Deceuninck (8e) en Lotto Dstny (9e) staan nog 2 Belgische ploegen in de top 10. Intermarché-Circus-Wanty zakte een plaats en staat 16e.