Nieuwe en weinig flatterende bijnaam Remco Evenepoel geraakt stilaan vlot verspreid: ook Thomas De Gendt doet mee

Zou Remco Evenepoel zelf kunnen lachen met zijn nieuwe bijnaam, of wat daarvoor doorgaat? Het is alvast iets met enige tractie, want ook Thomas De Gendt noemt hem zo.

Bij het brede publiek is de toepasselijke bijnaam van Remco Evenepoel nog altijd 'De Aerokogel van Schepdaal'. Ondertussen circuleert er een nieuwe term om Evenepoel te beschrijven. Dat is grotendeels te danken aan Geraint Thomas. © photonews Nadat die met INEOS een paar keer zijn standen stuk beet op Evenepoel in de koers, noemde hij 'm 'Little Bastard'. Oftwel: kleine smeerlap. Het is natuurlijk een uitspraak met een knipoog. Het is vriendelijk bedoeld, maar wijst er tegelijkertijd op hoe lastig Evenepoel het voor de tegenstand kan maken. Thomas De Gendt vindt het blijkbaar ook wel iets hebben. De renner van Lotto Dstny postte op zijn Instagram Stories een foto van zichzelf met Remco Evenepoel in zijn wiel. Ook op deze post op sociale media noemt De Gendt Evenepoel vredelievend 'Little Bastard'.