🎥 De kop is eraf! Arnaud De Lie wint in Québec zijn 1e WorldTour-koers

Arnaud De Lie heeft de GP de Québec gewonnen. In de massasprint kwam hij uit de achtergrond en rolde hij iedereen op. Het is zijn 1e zege in de WorldTour en hij won voor Corbin Strong en Michael Matthews.

In Canada werd de jaarlijkse GP de Québec verreden. In totaal telde het parcours 16 ronden van elk 12,6 km. Onderweg moest ook wat geklommen worden. De Côte de la Montagne (375 meter aan 10%) en de Côte des Glacis (420 meter aan 9%) waren de scherprechters. Ook de slotkilometer liep op aan 4%. Alles was goed voor 201,6 km en bijna 3000 hoogtemeters.

Na zo'n 10 km kwam de vroege vlucht tot stand. Onder meer Mauri Vansevenant behoorde tot het kwartet. Ze kregen bijna 4 minuten voorsprong, maar op zo'n 45 km en ruim 3 ronden van de streep werden ze alweer gegrepen.

Vervolgens was er controle in het peloton. Op de klimmetjes waren er wel enkele uitvallen, maar niemand raakte weg. Achteraan stond de deur door het hoge tempo wel open. Zo raakte het peloton uitgedund. Het was wachten tot de slotronde.

Het was Benoît Cosnefroy die net als een jaar eerder op de Côte de la Montagne aanging. Hij had meteen enkele seconden voorsprong, maar op de Côte des Glacis ging Neilson Powless aan. Hij haalde Cosnefroy bij, maar had hele peloton in zijn zog.

In de slotkilometer nam Jumbo-Visma het over. Tiesj Benoot trok de spurt voor Christophe Laporte aan, maar Alex Aranburu en Corbin Strong gingen aan en het leek tussen hen te worden. Uit de achtergrond kwam Arnaud De Lie opzetten. Hij rolde iedereen op en won zo zijn 1e WorldTour-koers uit zijn carrière voor Strong en Michael Matthews.