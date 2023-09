🎥 Lotte Kopecky zegeviert nu ook op de Cauberg en is steviger leider in de Simac Ladies Tour

Lotte Kopecky heeft ook de voorlaatste etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. Ze won op de Cauberg en verstevigde zo haar leiderstrui.

De Simac Ladies Tour stond voor de heuveletappe in en rond Valkenburg. Na een lange aanloop was er in de finale nog het lokale circuit met de Bemelerberg en de Cauberg als scherprechters. De rit was ruim 131 km lang en de finish lag boven op de Cauberg.

In het begin van de rit reed al een interessant groepje weg. Annemiek van Vleuten, Lorena Wiebes en Katarzyna Niewiadoma behoorden tot een zestal. Ze reden meer dan 15 km voor het peloton uit, maar werden op zo'n 80 km van de streep weer gegrepen.

Van Vleuten had veel aanvalslust. Op zo'n 55 km van de streep viel ze opnieuw aan. Niewiadoma was opnieuw mee en ook Lotte Kopecky behoorde tot het vijftal. Pfeiffer Georgi maakte nog de oversteek en even later ging ze samen met Niewiadoma nog eens. De andere vluchtster werden gegrepen. Ook de Poolse en Britse werden op zo'n 30 km van de streep gegrepen.

In de slotronde ging Floortje Mackaij aan. Ze kreeg eerst nog 4 anderen mee, maar viel nog eens aan en begon zo alleen aan de laatste keer de Cauberg. Het peloton volgde van kortbij en Niewiadoma viel op de Cauberg aan. Lorena Wiebes en Kopecky volgden, waarna de Nederlandse het gat voor Kopecky liet vallen. Ze won voor Wiebes en Niewiadoma. Zo verstevigde Kopecky ook haar leiderstrui.