Wout Van Aert trekt lessen uit de duels met Mathieu van der Poel: "Geen goed idee"

Wout Van Aert zal in de toekomst meer op zijn hoede zijn als hij het duel met Mathieu van der Poel aangaat. In het verleden heeft hij al iets te vaak zo'n duel verloren.

Dit seizoen moest Wout Van Aert al verschillende keren voor Mathieu van der Poel het onderspit delven. In Milaan-San Remo knalde de Nederlander op de Poggio weg en in de E3 Saxo Classic won hij de spurt. Telkens was er een ereplaats voor Van Aert.

En ook op het WK in Glasgow was van der Poel de betere. Hij pakte met een solo van zo'n 22 km uit. Van Aert werd op ruim anderhalve minuut 2e.

Van Aert trekt dan ook lessen uit die wedstrijden. "Op zijn beste dagen kan van der Poel verschroeiend uithalen. Het is dan geen goed idee om met hem mee te draaien, want op een bepaald moment word je dan door hem achtergelaten. En dat geldt voor iedereen", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik zal in de toekomst, net als de andere kopmannen, meer de kat uit de boom moeten kijken en hem laten doen. Het is al vaak gebeurd dat mijn enthousiasme door van der Poel wordt afgestraft", besloot Van Aert.