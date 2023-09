Hoe echtgenote Oumi de grote inspiratie was van Remco's wederopstanding: de Whatsapp-berichten bewijzen het

Echtgenote Oumi is in alles de grote inspiratiebron van Remco Evenepoel. Ook de wederopstanding in de Vuelta was met haar in gedachten.

Remco Evenepoel vertelde na zijn overwinning al hoe hij zich gesteund voelde door onder meer zijn vrouw. Die deelde op haar Instagram Stories de Whatsapp-berichten die Evenepoel haar had gestuurd eerder op de dag. Die spreken boekdelen. "Ik ga proberen winnen vandaag, schat", had de Belgische kampioen aan haar geschreven. "Ik beloof het. Elke dag!! Voor jou." Met ook nog een hartje erbij waren het duidelijk liefdevolle boodschappen en Remco Evenepoel heeft dus meer dan woord gehouden. ECHTGENOTE EVENEPOEL BEDANKT FANS Oumi Rayane deelde die WhatsApps met een afbeelding waarop de naam van Remco en ook meermaals die van haar op het wegdek was geschilderd. Ze bedankte op haar beurt ook nog eens alle wielerfans in de Vuelta.