Na De Lie is het aan UAE: Tourritwinnaar is in Montreal opvolger van ploegmaat Pogacar na grote clash met INEOS

Tot wat Arnaud de Lie allemaal in staat is, weten ze in Québec maar al te goed. De koers in Montreal moest ook nog gereden worden. Adam Yates deed het daar perfect en treedt in de voetsporen van UAE-ploegmaat Tadej Pogacar.

Arnaud de Lie had al deel 1 van het Canadese tweeluik naar zijn hand gezet en ook in de GP Montreal speelde een Belg van Lotto Dstny een belangrijke rol. Florian Vermeersch reed bijna 170 kilometer alleen voorop, maar dan was zijn rijk wel uit. De finale moest er nog wel aankomen, met nog enkele keren de beklimmingen uit de lokale ronde op het menu. De Lie voelde zich ook nu verbazingwekkend goed en durfde zelfs aan te vallen. Misschien een wat overhaaste beslissing, want nadien was het aanklampen om mee te kunnen. DE LIE VERRASSEND GOED Dat deed De Lie verrassend goed, tot 11 kilometer van het einde. Ook mannen als Alaphilippe en Healy hingen dan al een tijdje aan de rekker. Het was vooral UAE dat aan de kop sleurde en dat was niet zomaar. Er ging heel wat punch uit van de demarrage van Adam Yates. Pavel Sivakov beet op de tanden om hem te kunnen volgen. Ondertussen zette een groep met Benoot en Vansevenant de achtervolging op het leidersduo in. De achtervolgende groep scheurde nog uit mekaar, terwijl het zijn tanden aan het stuk bijten was de twee vooraan. Op een late versnelling van Yates had Sivakov geen antwoord. Aranburu werd derde, Benoot de beste Belg op plek 11.