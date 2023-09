Totale metamorfose zet De Cauwer aan het denken: "Het zal niet zijn dat Remco Evenepoel drie pinten heeft gedronken"

José De Cauwer zag van op zijn commentaarstoel een totale metamorfose van Remco Evenepoel. Het is moeilijk te vatten wat zich nu juist heeft afgespeeld.

De VRT-uitzending van de veertiende Vueltarit leverde een huzarenstuk van Remco Evenepoel op en een met verbazing kijkende José De Cauwer. "Dat is toch ongelooflijk!? Hoe kan je in minder dan 24 uur volledig hersteld zijn? Het zal niet zijn dat hij drie pinten bier heeft gedronken, want hij drinkt geen alcohol", weet de ex-ploegleider.

Misschien heeft Evenepoel te veel stress op zich genomen

"Dat de rustpols hoger of lager ligt, zal het ook niet zijn. Na veertien dagen Vuelta zal dat bij iedereen wel eens het geval zijn. Misschien heeft hij te veel stress op zich genomen. Hij wil veel controle over van alles en nog wat en dat maakt het er allemaal niet makkelijker op", maakt De Cauwer een bedenking.

Het antwoord van Evenepoel is heel erg fraai, maar de ontgoocheling wegens die offday zal zo nog langer nazinderen. "Door de overwinning is die klap nog groter. Als je slecht blijft, blijf je slecht. Om 's anderendaags helemaal terug op niveau te zijn en uit je as te herrijzen. Allé, hoe is dat in godsnaam mogelijk? "