Waarschuwende De Cauwer zegt hoe lang Remco 'litteken' zal meedragen: "Misschien verklaart hij later dat hij gek werd"

Wielerminnend België haalt opgelucht adem, want de échte Remco is terug. José De Cauwer waarschuwt echter dat nu alles niet peis en vree is met het oog op het rondewerk in de toekomst.

In zijn analyse voor Sporza haalt De Cauwer aan dat het diepe dal van vrijdag niet volledig weg is. "Er is een deel uitgeveegd, maar wat was de oorzaak. Wat is er vrijdag gebeurd? Dat is het grootste probleem. De overwinning is fantastisch en maakt veel goed. Maar voor wat er gebeurd is, moet een oplossing gezocht worden."

Het is de vraag of ze bij Soudal Quick-Step die verklaring ooit zullen vinden. Het zal moeten, stelt De Cauwer. Want het blijft een ferme tik. "Dat litteken draagt hij tot hij een oplossing gevonden heeft of men dat voor hem gedaan heeft. Misschien verklaart hij later dat hij gek werd. Als dat de reden is, dan heb je een verklaring."

© photonews

Een inzinking is ook al andere toppers als Pogacar overkomen. "Je moet hier uit leren, als je dat kunt. De ene dag is de andere niet. En je mag niet zomaar denken dat je het zal regelen. Zo'n moment kan altijd opduiken. Het was extreem en niet iedereen komt zoiets tegen. En het is nog extremer om zo uit die put te klauteren."

De Cauwer insinueerde eerder al dat stress een mogelijke oorzaak was voor die mindere prestatie. "Fysiek is er duidelijk geen man overboord. Ik vraag me af in hoeverre dit in zijn hoofd blijft spelen en of er een remedie bestaat om te kijken waar het aan lag. Maar dat hij terug is, is een feit."