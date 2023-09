Net na de zware aardbeving: Belgisch team zakt af naar Ronde van ... Marokko

Ondanks een zware aardbeving afgelopen weekend gaat het wielercircus gewoon verder. Vrijdag start de ronde van Marokko namelijk. Met ook een rit die in de buurt van Marrakesh aankomt.

Neen, de kans dat iedereen in Marokko volop bezig is met de koers is niet groot. Maar het wielercircus gaat wel gewoon verder. Vanaf vrijdag wordt negen dagen gekoerst in het Noord-Afrikaanse land.

"De organisatie heeft zeer open naar ons gecommuniceerd en ons de dag na de aardbeving al verzekerd dat de wedstrijd gewoon zou doorgaan", is Peter Bauwens, de general manager van de Belgische wielerploeg Tarteletto-Isorex, duidelijk bij Sporza.

Dubbel gevoel

"Het is wel bang afwachten wat we daar zullen aantreffen. Er heerst een dubbel gevoel bij ons. Het is toch een beetje bang afwachten wat we op ons pad zullen kruisen. Maar als er wel twijfels geweest zouden zijn, had ik nooit het risico genomen voor mijn personeel en mijn renners."

Tarteletto-Isorex mikt hoog in de Ronde van Marokko. Bij de vorige editie vier jaar geleden wonnen ze drie etappes met Stockman en twee keer Tzortzakis. Ook deze keer willen ze graag een of twee ritten winnen als het even kan.