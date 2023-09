Geraint Thomas stelt zich vragen bij Jumbo-Visma en noemt zijn topfavoriet voor de eindzege

Voor Geraint Thomas loopt deze Vuelta niet zoals hij gehoopt had, hij staat slechts op plek 31 in het klassement. Maar de Welshman heeft ook zijn mening over Jumbo-Visma.

Vooral de tactiek op de Angliru, waar Jumbo-Visma met z'n drieën alleen vooraan reed, roept bij heel wat mensen vragen ook. Ook bij Geraint Thomas, die al heel wat meegemaakt heeft in grote rondes. "Ze waren met z'n drieën. Er was geen concurrentie meer en het podium ligt vast", zegt hij bij Eurosport. "Kijk, Roglic gaat deze Vuelta niet winnen. Het was niet nodig om zo te blijven rijden voor extra seconden. Hij had ook zo kunnen winnen, hij hoefde niet te blijven koersen. Hij had kunnen vertragen", zegt de Welshman over de etappe naar de Angliru. "Hetzelfde zag je ook dinsdag: Vingegaard won met een minuut, maar niet dankzij zijn benen. Er werd gewoon tactisch gekoerst achter hem en iedereen keek naar elkaar." Vingegaard of Kuss Maar wie zal uiteindelijk aan het langste eind trekken in deze Vuelta? "Misschien Vingegaard, maar er ligt veel druk op dat team. Ik zou graag hebben dat Sepp wint, net als het gros van het peloton."