Dan toch geen duel met Van der Poel: Wout van Aert neemt het niet op tegen eeuwige rivaal en daar is een reden voor

Het was voorzien dat zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert zaterdag aan de start zouden komen van de Super 8 Classic. Maar verrassing bij de bekendmaking van de selectie van Jumbo-Visma: Van Aert is er niet bij. Boven, Van Dijke, Geleijn, Strand Hagenes, Hofstede, Laporte en Van der Sande starten wél.

De Nederlandse wielerploeg geeft ook meer informatie over het forfait van Van Aert. "Het plan was om ook met Wout van Aert te starten in de Super 8 Classic, maar hij is niet helemaal fit. Hij focust nu op andere doelen in het laatste deel van het seizoen."

Wout van Aert (@WoutvanAert) was originally also scheduled to start in the Super 8 Classic, but he is not completely fit. He is now focusing on his other goals in the final part of the season.