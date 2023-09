Drukke 'contractdag' achter de rug: vertrekker bij Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck is het meest opvallend

Een vertrekker bij Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck: dat is de meest opvallende conclusie als het gaat om het contractnieuws van 14 september. Wat dat betreft heeft de wielerwereld weer een drukke dag achter de rug.

Soudal Quick-Step neemt afscheid van een renner die het de kans gegeven heeft om de stap te zetten naar het profwielrennen. Dat gebeurde in 2023 met Jannik Steimle. Enkele jaren later komt zijn passage bij de Wolfpack aan een einde. De Duitser verkast naar Q36.5 en heeft daar zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar.

GIRORITWINNAAR WEG BIJ ALPECIN-DECEUNINCK

Ook een toch niet onbelangrijke vertrekker bij Alpecin-Deceuninck. Stefano Oldani was dit jaar nog twee keer goed voor een top 5 in de Giro en haalde vorig seizoen in diezelfde grote ronde nog een ritzege binnen. Na twee jaar Alpecin-Deceuninck is het voor de Italiaan tijd voor een nieuwe omgeving en dat gaat het Franse Cofidis worden.

Ook bij de andere ploegen beweegt er nog wel wat. Jake Stewart verlaat Groupama-FDJ voor Israel-Premier Tech, dat hem voor twee jaar vastlegde. De sprinter wordt nu zelf lead-out. Bij Total Energies blijft Mathieu Burgaudeau zijn huidige werkgever wel trouw: de Fransman heeft dan weer voor twee jaar bijgetekend.