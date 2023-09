Jasper Philipsen legt uit hoe hij zich voor zijn ultieme doel klaarstoomde

Jasper Philipsen heeft in Koolskamp zijn 12e zege van het seizoen behaald. Het doel is om nog de internationale zegekoning te worden. Daarvoor moet hij Tadej Pogacar (16 zeges) nog bijhalen.

Het was in het Kampioenschap van Vlaanderen of Koolskamp Koerse nipt, maar Jasper Philipsen haalde het op de streep voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Het was al zijn 12e zege.

Philipsen maakt er geen geheim van. Hij wil dit seizoen nog meer zeges. Zo zal hij nog de Gooikse Pijl, Parijs-Chauny, de Famenne Ardenne Classic, de Sparkassen Münsterland Giro en de Ronde van Turkije rijden. Zo wil hij aan minstens 16 zeges geraken. Zoveel zeges telt momenteel Tadej Pogacar. Voorlopig is hij de internationale zegekoning.

Net voor Koolskamp was Philipsen nog op stage. "Ik kom net terug van Tenerife, waar ik wel goed heb kunnen fietsen. Ik heb niet stilgezeten", beschreef hij in het flashinterview na zijn zege in Koolskamp zijn voorbereiding op de rest van het seizoen.