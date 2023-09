Ploegmaat van Vingegaard en Roglic slaat terug na kritiek: "Iedereen lijkt wel ploegleider op sociale media"

Sepp Kuss lijkt zonder ongelukken dan toch de Vuelta te winnen. Er was op sociale media veel discussie over wie van Jumb-Visma mocht winnen, maar dat lijkt niet zo te zijn binnen de ploeg.

Toen de Hongaarse kampioen Attila Valter naar de sfeer binnen de ploeg werd gevraagd, antwoordde hij duidelijk. "Anders dan op sociale media", zei Valter bij Eurosport. "Er zijn de hele Vuelta al no hard feelings tussen de renners, we blijven als groep goed bij elkaar."

Op sociale media leefde namelijk een andere mening. "Als je Twitter (X, nvdr.) bekijkt, wordt het inderdaad moeilijk. Ik heb het de laatste twee dagen toch gedaan, maar deed dat beter niet. Er zijn namelijk te veel meningen."

"Iedereen lijkt wel ploegleider op sociale media. Het is gemakkelijk om ons vanaf de buitenkant te beoordelen. We hebben gedaan wat we dachten dat het beste was. Het team gaf iedereen de vrijheid om voor de winst te rijden. Dat blijkt nu Sepp te zijn. Iedereen wil dat Sepp deze Vuelta wint, dat zag je donderdag toch?", zei de Hongaar nog.