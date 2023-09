Ereplaatsen voor Anton Ferdinande en Vincent Baestaens in veldrit in Virginia

Het crossseizoen begint al op gang te komen. In de Amerikaanse staat Virginia werd er gecrosst en er waren enkele Belgische ereplaatsen.

In de Amerikaanse staat Virginia ging de Blue Ridge Go Cross door. Na een uur crossen ging de zege naar de Zwitser Loris Rouiller. Voor Rouiller was het niet zijn 1e zege van het seizoen. Een week eerder won hij al de 4 Bikes Festival Cyclocross Race in Lützelbach.

Rouiller won voor Anton Ferdinande en de Amerikaan Andrew Strohmeyer. Met Vincent Baestaens eindigde nog een andere Belg in de top 5.

Bij de vrouwen won de Canadese Maghalie Rochette bij haar seizoensebuut. Ze was een klasse te sterk en won voor de ervaren Française Caroline Mani. Raylyn Nuss werd voor eigen volk 3e.